Rebeca Marín: "El ejército brasileño ha comprado viagra y dice Bolsonaro que es para la hipertensión"

Rebeca Marín ha traído como cada domingo sus 'Pasatiempos Modernos' al estudio de 'Por fin no es lunes', empezando por una adivinanza: ""No es LA, sino LE. No es Marino sino Marine. Pintaría mucho en inglés. Aunque más pinta en francés. Y ya te he dicho quien es". Fácil, ¿no?

A continuación, lo que nos depararán los astros.

Esta semana es una semana importante, da comienzo el equinoccio y ya sabéis que es el momento en el que el sol alcanza su cénit. ¿Y en el mismísimo cénit quién está? Pues Aries, que acaba de arrancar su temporada. Hemos entrado en su territorio y Aries se viene más arriba que el ejército brasileño, que sabéis que ha comprado 35.000 comprimidos de viagra… y Bolsonaro ha dicho que es para tratar la hipertensión arterial. Debe haber mucho hipertenso entre sus soldaditos, ¿no?

¡Al cielo con ella! Me refiero a la virgen de la Macarena, la de la Soledad... Estos días todo Cristo se ha dado un paseo. O casi todos, porque excepto algunos casos de lluvia, el sol nos ha acompañado y la Semana Santa se ha disfrutado, procesiones en la ciudad y también en las playas. Cómo has disfrutado, querido Aries, ¿eh?

Eso sí, la luna llena de anoche, luna rosa por cierto, ha alterado un poco tanta armonía y ha revuelto el ambiente. Un tiroteo en el metro de Nueva York ha dejado una treintena de heridos nada menos, un incendio también en un edifico de Barcelona y Vox y Le Pen dando guerra en Castilla y León y en Francia se suman a las catástrofes semanales.

Y hablando de guerra… en Ucrania no está mejor la cosa, Rusia continua bombardeando, Biden acusa a Putin de genocidio y el conflicto no parece tener fin.

Y a esto, querido Aries, se suma el problema del gas, todos los países incluido España están prescindiendo del gas ruso y comprándoselo a otros países, pero claro, no sale barato, así que volvemos al subidón.

Y para subidón, el de la inflación que alcanza sus niveles más altos…, o más bien la reduflación, y ¿qué es? Pues que por el mismo precio te ofrecen menos producto, o sea tu te compras unos donetes y en vez de seis te vienen tres. A mí me parece fatal, pero igual a Almeida igual no le va mal, porque con los donetes te salen amigos por todas partes y, claro, si son como Luceño y Medina, pues igual no compensa.

Menos mal, Aries, que la influencia de Júpiter ha arreglado el panorama. ¿No me crees? Pues el agua del grifo a partir de ahora será gratis en los bares, Britney Spears se ha quedado felizmente embarazada y el Real Madrid sigue petándolo. Chico, qué más quieres. Eso es la felicidad… ¿lo ves, Aries? Si el que no se consuela es porque no quiere. O, más bien, no tiene.

Gazapo localizado

Rebeca también ha planteado algunos titulares para que el equipo detectara el falso: "Un pene gigante de plástico se cuela en directo en el Telediario de TVE para sorpresa de Ana Blanco", "Le sale un rabo peludo de 70 centímetros a un joven de Vallecas en la espalda. Le llaman el Dios de los Monos.", "Una jubilada roba una obra de arte al confundirla con una chaqueta olvidada, se la lleva a su casa y le hace un dobladillo", "Una mujer lava y tiende su tanga en un avión", "Un jerezano inventa un paso de Semana Santa teledirigido y con mando a distancia", "Una empresa española crea coartadas para que puedas serle infiel a tu pareja", "Una joven pide la clave del móvil a su novia momentos antes de que se lo lleven en una camilla al hospital porque sospechaba que le había sido infiel", "El juez del caso mascarillas no puede embargar a Luis Medina porque solo tiene 247 euros en la cuenta", "Luis Medina y Luceño deciden donar todos los coches deportivos, yates y relojes que compraron con las comisiones de las mascarillas a la Sanidad española para que mejore sus recursos en la lucha contra el COVID", "Detenido en Barcelona un hombre por poner un explosivo en una excavadora de la empresa que lo había despedido"... ¿Ya has localizado el gazapo?