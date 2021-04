Alaska le pone banda sonora al "subidón de audiencia"

Por Fin no es lunes recibe cada domingo a Olvido Gara, Alaska para que nos ponga algo de banda sonora. Nada más empezar la semana recibíamos la noticia del subidón de audiencia que tuvo Por Fin no es Lunes en el Estudio General de Medios, así que Olvido se puso manos a la obra para sacar de su discoteca las canciones que le sugerían el "subidón".

“Subidón” - Fey

“Súbeme La Radio”- Enrique Iglesias

“The Only Way Is Up” - Yazz

“Súbeme al Cielo” - Siloe

“Electricistas” - Fangoria

“Opus” - Eric Prydz

“Súbele, súbele” - Mister Chivo

Estas son las canciones que ha comentado para poder decorar un poquito la buenísima noticia del tener cada día más oyentes. Alaska está en Por Fin no es lunes cada domingo poniéndote canciones con un sentido muy concreto: darle color a la actualidad. ¿por qué no?.