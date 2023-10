Jaime Cantizano: "Si no sabe qué día es, se puede acoger a la amnistía de 'Por fin no es lunes'"

Si no se acuerda de en qué día estamos, no se preocupe porque se puede acoger a la amnistía de 'Por fin no es lunes', de hecho, la ejecutamos cada fin de semana.

Lo que anoche hizo que las ciudades se llenaran de individuos disfrazados no fue el eclipse lunar ni el cambio de hora. Las tres se convirtieron en las dos y algunos siguieron siendo calabaza. Ciudades llenas de disfrazados con las celebraciones de Halloween, quién nos lo iba a decir.

¿Y qué tiempo va a encontrar hoy? Precipitaciones localmente fuertes o persistentes en la mitad sur de Galicia. Viento fuerte en litorales del noreste, rachas muy fuertes en zonas de montaña en el extremo norte.

En el Festoral, nos centramos en la salud porque coincide en el tiempo el Día Mundial del Ictus y de la Soriasis. Según la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, cerca de 120.000 personas sufren un ictus cada año.

Ha muerto Matthew Perry, Chandler, a los 54 años, uno de los actores de la mítica 'Friends'.