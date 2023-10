Jaime Cantizano: "Aún no tenemos fecha de investidura y no sabemos si trabajaremos menos horas"

Si se despierta y no sabe aún en qué día vive, bienvenido al 28 de octubre de 2023.

No, aún no tenemos fecha para la investidura y no sabemos si trabajaremos menos horas a la semana, pero de las pocas cosas seguras y tangibles que nos quedan es que se juega el Clásico Barcelona-Madrid a las 16:15.

Ojo a lo que viene porque la borrasca Celine impulsará vientos desde el Atlántico con temporal marítimo y lluvias en zonas del norte y oeste peninsular, es decir, que la previsión para este sábado señala que tendremos precipitaciones que podrán llegar a ser fuertes y persistentes en el extremo noreste peninsular: Galicia, Asturias y noreste de Castilla y León, pero ojo al oeste de Galicia: vientos fuertes del suroeste en los litorales gallego y cantábrico.

Las temperaturas, en ligero ascenso en el país: Barcelona 15º, Tenerife 20º, Madrid 11º, Bilbao 17º, Zaragoza 12º, Valencia 16º, A Coruña 16º y Cáceres 13º.

Y hay mucho que celebrar. En el festoral, recordamos que hoy disfrutaremos de un eclipse de luna parcial visible en casi todo el planeta; la Feria de la Miel en Boal (Asturias); Feria de la Castaña y el Vino en Yunquera (Málaga); la Fiesta de la Rosa del Azafrán (Consuegra, Toledo).

Un 28 de octubre de 1848 se inauguraba la primera línea de ferrocarril del país entre Barcelona y Mataró. Ahora los independentistas están con la gestión de los Rodalíes y en un día como el de hoy pero de 1982, Ignacio Varela se quedaba sin vacaciones porque el PSOE ganaba las elecciones legislativas con mayoría absoluta.