Jaime Cantizano: "Las abejas están desapareciendo por millones"

Bienvenidos al 20 de mayo, aunque más bien parece 20 de abril o de marzo porque parece que hemos retrocedido en el tiempo, granizadas y abrigos incluidos.

Tranquilos porque hoy es 20 de mayo y a la vuelta de la esquina están las vacaciones de verano. Hoy es el Día Mundial de las Abejas. No es una jornada cualquiera porque el 75% de los cultivos que nos sirven de alimentos dependen de la polinización de estos insectos.

El problema es que están desapareciendo por millones. Los científicos empezaron a percibir esta reducción en los años 80 y se acentuó extraordinariamente a partir de los 2000. Un ejemplo: en 1988 había cinco millones de colmenas en Estados Unidos.

En cuatro años, se habían reducido a la mitad y aunque estos datos no invitan a la celebración, el fin de semana sí, y si no que se lo pregunten a los vecinos de Córdoba por la Feria o a los de Oviedo, donde se celebra la Feria de la Ascensión, la Procesión de las Cien Doncellas en Sorzano (La Rioja) o La Festa Do Salmón en A Estrada (Pontevedra).