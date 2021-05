Sara Escudero: "Una chica tiene una rata de compañera de piso, no come en la mesa, se come la mesa"

LEER MÁS Sara Escudero: Los tres postres japoneses más raros y curiosos

Marchando una de criterio, por favor. ¿Hemos perdido el criterio? ¿Por qué antes algo nos parecía molón y luego ya no? O al revés. Ciertamente, Sara Escudero en Por fin no es Lunes y su Hora Brava nos hace partirnos de risa, pero también, una vez pasado el ataque de carcajadas, te deja pensando, como las buenas películas, como los buenos cuadros, como las buenas canciones. Y es que Sara Escudero es puro arte. Todos los domingos, en el último tramo de Por Fin no es Lunes, la Hora Brava con Sara Escudero, porque se puede pensar riendo, qué leñe.