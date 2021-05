Fíjate tú: "Évariste Galois revolucionó la matemática moderna en 5 años, pero no paraba de liarla"

Vengo con la historia de un matemático. Uno especialmente brillante. Pero no va de sus teorías, que por cierto, revolucionaron la matemática moderna, sino de su vida, que es de aúpa: La vida de Evarist Galois

Nació a principios del siglo XIX. Brillante, tremendamente inteligente pero también, vamos a decir, poco dado a eso de obedecer. Antieclesiástico y antimonárquico en 1812. Mala época para ser antimonárquico. Aunque le daba un poco igual. Las cosas estaban muy claras en su cabeza.

Tenía dos grandes problemas: el primero era que sus teorías eran demasiado avanzadas para la época y no eran bien entendidas por los matemáticos más brillantes de 1800. Su segundo problema es que no tenía ni ganas ni paciencia de de explicar a nadie lo que tenía en la cabeza. Nada más entrar en el colegio con 12 años ya la montó. Se enfrentó al director de la escuela por motivos políticos. Las matemáticas le daban bastante igual a esa edad, pero no soportaba las normas. Tardó tres años en darse cuenta de que lo suyo eran los números. Se interesó por las matemáticas a los 15 años y murió a los 20. 5 años nada más interesado por las matemáticas y revolucionó la matemática moderna.

Especialmente en el campo del álgebra pero nos centraremos en su vida y lo que le ocurrió que nos hace decir eso de “Fíjate tú!”.

Trató de entrar en una de las instituciones matemáticas más prestigiosas de la época, la Escuela Politécnica de París antes incluso de tener la edad pero no le dejaron por macarra, básicamente. Lo intentó hasta tres veces, la última, la mañana después de que su padre se quitara la vida. Sí ya era un tipo difícil, el día del examen, tras lo de su padre, todavía menos. Se enfrentó a los examinadores, se negó a justificar sus respuestas, montó lío importante en el examen y fue rechazado definitivamente. Y mientras tanto seguía metido en líos de política.

Sus ideas le llevarían a la cárcel con tan solo 19 años

Esos líos políticos le llevarían a la cárcel con tan solo 19 años. Incluso desde la cárcel, llegó a publicar algunas teorías matemáticas que no eran comprendidas ni por los mejores matemáticos de la época y volvió a ser rechazado por toda la comunidad. Cabría pensar que en la cárcel se calmó, pero lo cierto es que sólo un mes después de quedar en libertad ya la había liado. Un pequeño asuntito de faldas. "¡Nah!", poca cosa, pero, cuentan, aunque no está confirmado, que el orgullo le llevó a un duelo al amanecer contra un marido cornudo, enfadado porque su esposa, con Galois había sumado 2+2 y le daba 3. No a todo el mundo se le dan bien las matemáticas, imagino.

La noche anterior al duelo escribió cartas a familiares y amigos despidiéndose porque Galois lo veía feo y dejó por escrito todas las teorías matemáticas que tenía en la cabeza. Gracias a eso, hoy en día sí han sido comprendidas y puestas en un altar matemático, casi. De hecho, sólo una asignatura en la carrera de matemáticas tiene nombre propio: La Teoría de Galois.