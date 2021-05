Fernando Eiras: ''Que cruja, no que rezume juguillo''

La Extra Actualidad de Fernando Eiras nos presenta al gusano amarillo de la harina que se puede comer y dicen que está mejor seco, crujiente. Es verdad que no suena muy apetecible pero ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? En esta vida hay que catar de todo, aunque si te encontraras pequeños aritos marrones con un eslogan publicitario del tipo ‘’Ano, te comes uno y ya no puedes parar’’ habría que pensarlo dos veces.

Fernando Eiras habla también de las Miss Universo y su particular forma de definir el cambio climático, la situación geográfica del Canal de Panamá, todo un enigma, y sobre las quejas de un turista a una agencia de viajes: “Cuando estuvimos en España había demasiados españoles allí. El recepcionista era español, la comida era española… Nadie nos advirtió de que habría tantos extranjeros”.

Descubre más sobre esto y si quieres saber qué precio tienen unos cojines con piojillo o una máquina de ojetes, no dejes de escuchar la Extra Actualidad de Por Fin No Es Lunes con Fernando Eiras.