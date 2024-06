¿Volverá la mili a España? Varios países abren el debate tras las guerras en Ucrania y Oriente Próximo

Este domingo 9 de junio se celebran elecciones al Parlamento Europeo, el órgano legislativo de la Unión Europea, en el que se llegan a acuerdos que afectan directamente a nuestra vida diaria. Se estima que el 70% de las decisiones que se toman en Bruselas nos repercuten y entre esos pactos también hay uno muy importante en materia de seguridad militar.

Muchos de nuestros oyentes habrán vivido la mili, el servicio militar que en España dejó de ser obligatorio hace ya 23 años. Este servicio prestado de manera obligatoria forzada sigue existiendo en varios países, como Austria, Estonia, Finlandia, Grecia, Ucrania o Dinamarca. Allí, además, se va a ampliar a mujeres para 2027. En otros, el debate sobre si recuperarlo se ha reabierto. En países como Alemania, Francia o Reino Unido, donde hay una discusión política sobre la cuestión.

El ambiente general es de conflicto, desinformación, hackeos, confrontaciones, alianzas, guerras en suelo europeo, posiciones, bandos, una situación que lleva a pensar cómo debemos actuar en cada uno de los países.

¿Volveremos a ese servicio militar obligatorio? ¿O cómo debemos reforzar nuestro ejército, nuestra seguridad? El director general de Comunicación del Parlamento Europeo ha hablado durante el debate digital sobre esa probabilidad de que vuelva la mili a algunos países de la UE.

"Tenemos que empezar a tomárnoslo en serio"

"Tenemos que ponernos el chip y darnos cuenta del mundo en el que vivimos. Efectivamente, en Alemania, Suecia, Finlandia, hay una discusión política sobre volver a restaurar el servicio militar o en países en los que aún existe, reforzarlo, ampliarlo a las mujeres, que tenga más meses. ¿Por qué? Porque son países que ven cerca, incluso desde el punto de vista de la distancia geográfica, lo que significa tener una potencia al otro lado que cualquier día puede decidir invadirte. Y el hecho de que vivamos en España, en el fondo, tampoco nos protege tanto. Tenemos que darnos cuenta de que hemos vivido 70 años en los que en principio ese peligro no estaba ahí y que teníamos a EEUU detrás defendiéndonos, pero ahora el peligro sí existe y EEUU hoy está y a lo mejor mañana no. Así que si queremos seguir siendo quienes somos, tenemos que empezar a tomárnoslo en serio", explicó.

Félix Arteaga es investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano y en 'Por fin no es lunes' opina que la percepción de la necesidad y del riesgo de conflicto varía mucho con la distancia al frente. En el caso de España, no sólo la distancia geográfica, sino a nivel de conflicto, ya que no hemos vivido ni las Guerras Mundiales, ni la Guerra Fría: "No hemos tenido que elaborar una política de defensa para hacer frente a un conflicto y esa sensación se pudo intensificar en 2022, pero con el tiempo se ha ido diluyendo".

¿Volverá la mili a España?

Arteaga considera que no tiene mucho sentido porque la demanda de profesionales y de voluntarios se cubre suficientemente. "Hay más demanda que oferta, así que no tiene sentido hacer un esfuerzo adicional", opina. Y luego, "lo que se están encontrando los países europeos es que una vez desactivada la movilización, se ha producido un distanciamiento de la sociedad respecto a la que antes era habitual y romper esa inercia cuesta mucho".

Asegura que mientras sea un riesgo "relativamente remoto", esa percepción o vuelco de la sociedad "haría muy difícil que los Gobiernos pusieran en marcha este reclutamiento". Además, si se pusiera en marcha, se encontrarían con que gran parte de la población movilizada "no tendría mucha utilidad porque lo que verdaderamente se necesita es un tipo de personal y especialización que ahora mismo se echa de menos".