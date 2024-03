Virginia Borges: "A La Rioja le interesa la gente que la va a cuidar, respetar, querer y disfrutar"

Quedan ocho días para el Domingo de Ramos, luego llega el verano. Consultando algunos datos sobre turismo, en 2023 hubo 85 millones de viajeros. Cada vez hay más interés por el norte y cada vez más viajes cortos, de ir y volver, y en eso tiene mucho que decir La Rioja porque la estrategia turística de esta tierra pasa por tener un turismo de calidad y sostenible sin perder la autenticidad y la excelencia.

Virginia Borges es directora general de Turismo y Promoción Territorial del Gobierno de La Rioja, y en 'Por fin no es lunes' opina sobre el debate permanente respecto a atraer al turismo pero sin perder la esencia de la zona: "No es fácil, pero hay que hacerlo, perseguirlo porque no queremos perder la autenticidad ni la calidad de vida".

Por ahora, La Rioja no vive el debate que sí viven otras ciudades sobre limitar o controlar el turismo de masas, pero Borges sí confiesa que no pueden ser ajenos a esa mirada ya que "no se pueden poner puertas al campo, pero hay que ser consciente de cómo se va atrayendo al público y a qué público se atrae".

¿Y qué público le interesa a La Rioja? "La gente que la va a cuidar, respetar, querer y disfrutar", asegura.