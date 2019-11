Rafael Matesanz: "La donación de órganos en España es un orgullo nacional"

CREADOR DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES

España es pionera en trasplantes de órganos desde hace treinta años. Esto es así gracias a la fundación Organización Nacional de Trasplantes (ONT) que creó Rafael Matesanz. La organización, junto a The Transplantation Society, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional de 2010. En Por fin no es lunes hablamos con el doctor Matesanz, que nos presenta su libro 'Gestión con alma' en el que cuenta las claves del buen funcionamiento de la ONT.