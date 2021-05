En 'Por fin no es lunes'

Pau Arenós: "Cuento el disfrute gastronómico pero también lo que empieza con buenas expectativas y acaba en desastre"

Adentrarse en la cocina es toda una aventura, pero a veces, no todo sale bien. A veces la comida y el servicio son malos, a veces el puntito que era de más se acaba quemando, a veces te engañan, y bueno, a veces el restaurante que acabas de abrir arde en llamas. Pau Arenós, es experto en este tipo de situaciones, no porque las haya vivido todas en sus propias carnes, pero alguna que otra sí le han contado. Todas estas historias que ha ido recogiendo por lugares y restaurantes de todo el mundo, las ha plasmado a través de singulares protagonistas en su último libro: 'Nadar con atunes y otras aventuras gastronómicas que no siempre salen bien'.