Paco Tous y Pepón Nieto sobre la vuelta de 'Los hombres de Paco': "La esencia de la serie se mantendrá"

Paco Tous y Pepón Nieto pasan por los micrófonos de Por fin no es lunes para contarnos cómo va a ser la vuelta de 'Los hombres de Paco': "La serie arranca diez años después, como es normal, dado que nosotros también tenemos diez años más y eso se nota", nos cuentan los actores.

ENTREVISTA EN POR FIN NO ES LUNES

En su momento, hace más de diez años, 'Los hombres de Paco' también se tuvieron que enfrentar a una pandemia... ahora vuelven y tendrán que enfrentarse a un rodaje en mitad de una crisis sanitaria. Si todo va según lo esperado, el rodaje de la nueva temporada de la serie será este verano, aunque todavía no hay nada concreto.

"Estás detenido, es mentira que esté más mayor", espeta Paco Tous a Jaime Cantizano cuando este le pregunta por la evolución de su personaje Paco Miranda ahora que han pasado diez años. "Ya nos veréis correr detrás de algún malo y os reiréis", bromea Tous.

"Los personajes son más maduros, y los veremos en una situación distinta, habrá una gira de tuerca en el segundo o tercer capítulo que me encanta... pero la esencia de los 'Pacos' seguirá ahí", explica Pepón Nieto. Nieto nos adelanta que hay una "buena trama" principal y luego subtramas "descabelladas". "Queremos mantener esa estructura y ese humor, aunque hay que tener en cuenta que ha cambiado la forma de hacer televisión: hay que mantener el espíritu paquero pero que se note que han pasado diez años", asevera el actor malagueño.

Aseguran que el reparto de Los hombres de paco se lleva muy bien: "Compañeros y sin embargo amigos", resume Paco Tous. "Se verá la realidad tal y cómo es, y no la realidad que vivimos ahora. Espero no tener que hacer la serie con mascarilla", cuenta Pepón Nieto, que segura que aún no hay un protocolo sanitario claro para los rodajes.

