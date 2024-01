Pablo Berger, sobre 'Robot Dreams': "Es una película adulta que también gusta a los niños por lo divertida que es"

¿Quién no tiene un amigo con el que hace mucho que no habla y al que echa de menos? Una amistad de esas que fue muy bonita y muy intensa durante un tiempo pero que al final, no sabemos muy bien por qué, se acabó. Ahora mismo hay una película en el cine que aborda este tema y con la que es imposible no emocionarse y reflexionar.

'Robot Dreams' es una bonita historia de animación entre un perro y un robot que viven una bonita amistad en la Nueva York de los 80 con una sola particularidad: no hay ni un sólo diálogo en la película.

La mente y, sobre todo, el corazón detrás de esta historia es Pablo Berger, que en 2012 ya nos emocionó con la ‘Blancanieves’ muda que protagonizó Maribel Verdú. Pablo tiene un historia particular dentro del cine español, digamos que la suya va al revés de lo que suele pasar con los demás. Él empezó su carrera en Estados Unidos, donde estuvo muchos años trabajando de profesor en la escuela de cine y de director de publicidad y de videoclips, y luego volvió a España para hacer cine. Ha vivido durante una década en Nueva York, ciudad que conoce muy bien y a la que quizás le ha querido rendir con esta historia un pequeño homenaje. Eso nos lo tendrá que confirmar él.

La película que está recibiendo muchos reconocimientos: Mejor película de animación en los Premios del Cine Europeo; Mejor largometraje de animación en los Premios Forqué y Gran Premio en el festival más prestigioso de cine de animación el de Annecy. A eso hay que sumarle 4 nominaciones a los Goya y la preselección para los Oscars.