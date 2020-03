La alegría de Felisa, una anciana de 98 años en el confinamiento: "Por la tarde salgo al balcón a bailar 'Resisitiré'"

En Por fin no es lunes para seguir conociendo experiencias de personas mayores con el confinamiento hablamos con Felisa, que nos cuenta cómo le ha ido la semana, después de que la dejáramos bailando Reggaetón en el último programa .

entrevista en por fin no es lunes

Explica que "intento llevarlo con tranquilidad, me levanto y voy al salón y espero hasta que a las 20:00 salgo al balcón y me pongo a bailar el 'resistiré', ya que dice que "no tengo ningún miedo, sólo preocupación por la gente que lo está pasando mal".

Además, deja una reflexión interesante que es "lo bien atendida que estoy yo" y lo compara con un problema que tuvo en los ojos que lo que pensó entonces fue que "mejor que me haya tocado a mi que a un matrimonio con hijos que puede marcarle todo para toda la vida".

