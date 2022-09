Josué Fajardo, de vendedor ambulante a profesor de inglés en un colegio: "Hay gitanos excepcionales que no tienen visibilidad"

Josué Fajardo tiene 27 años y abandonó sus estudios en 2º Bachillerato. Durante cinco años trabajó en un mercadillo con sus padres dedicado en cuerpo y alma a la venta ambulante. Hasta que un día decidió volver a las aulas. Se sacó el Bachillerato, se matriculó en el Grado de Educación Primaria y ahora es maestro de Inglés en una escuela de Barcelona y trabaja con niños desde los cuatro a los nueve años de edad.

En Por fin no es lunes, reconoce lo agradecido que está a sus padres por insistirle en que continuara los estudios, así como inculcarle el "gusanillo" por la lectura, y relata los difíciles comienzos que tuvo junto a su hermano siendo los primeros alumnos de etnia gitana en su colegio: "Fue una etapa difícil porque era un choque cultural bastante grande y no es sencillo ser el diferente. Aún recuerdo cuando una niña me dijo 'gitano de mierda'. Fue muy duro".