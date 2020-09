Irene Baños sobre la concienciación medioambiental: "No pidamos perfeccionismo, porque al final lo que conseguimos es parálisis"

Irene Baños, periodista ambiental y autora de 'Ecoansias: salimos de una crisis, no caigamos en otra', reflexiona en 'Por fin no es lunes' sobre el cambio climático y cómo la sociedad responde ante ello.

Para la periodista, los mensajes "aterradores" que se difunden por los medios de comunicación generan "parálisis" y le hace preguntarse si realmente sabemos qué es el cambio climático. "Me di cuenta de que había mucho desconocimiento al respecto", confiesa.

"Todos los gestos cuentan", asegura, pero no hay que recurrir “"a las soluciones fáciles". Asimismo, explica que no hace falta ser vegano o no volver a coger el coche, sino que con pequeños actos se puede ir cambiando: "No pidamos perfeccionismo, porque al final lo que conseguimos es parálisis".

En este sentido, opina que "no todo lo eco siempre es lógico", pues "la etiqueta no te asegura que esa sea la mejor de las opciones". Además, asegura que se ha demostrado que algunos productos que dicen ser 'bio' o 'eco' "de sostenible tienen muy poco".

"Parece que toda la responsabilidad es nuestra cuando las cosas a nivel estructural se están haciendo también muy mal", expresa Irene Baños.

Según comenta, todo pasa por apreciar lo que tenemos y saber el sacrificio que cuestan las cosas, porque "la comida no crece en el plato". "Quizá deberíamos cambiar y valorar, en vez de en dinero, en recursos", propone, a la vez que resalta que se debe incidir "en el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana el cambio climático".

Por último, concluye que la solución no es no generar tanta basura, sino que "no nos hagan generar". "Nos están machacando con el reciclaje, pero ¿por qué cada vez hay más plástico en el supermercado?", apuntilla.