El hilo viral de twitter sobre la memoria vinculante y una de 'las más fascinantes historias urbanas que se puedan contar'

En carreras como Arquitectura o estudios relacionados con urbanismo, hay un aviso que se repite con frecuencia a los futuros profesionales: "cuidado con lo que escribís en la memoria de la obra porque es, a todos los efectos, un contrato que no puede romperse". Por ello Antonio Giraldo, cuando vio que en el madrileño Barrio de Orcasitas había una plaza llamada precisamente, de la Memoria Vinculante, decidió investigar y contar su historia, la de la plaza y la del barrio.

Son dos palabra que la primera vez que las lees pueden parecerte un poco extrañas

Antonio nos cuenta en 'Por fin no es lunes' que le llamó la atención "porque son dos palabras que la primera vez que las lees pueden parecerte un poco extrañas porque te evocan a algo que no tiene mucho que ver con su historia real. Piensas en memoria histórica, memoria democrática... pero no llegas a pensar qué puede ser" nos cuenta.

Así empieza el hilo de Twitter que ha hecho viral a Antonio Giraldo.

Además hablamos con Julio Romero, vecino de Orcasitas. Tiene 84 años y es uno de los testigos directos de esa historia que nos ha descubierto en twitter Antonio.