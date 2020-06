Fernando Trueba: "Somos muy desconcertantes como especie"

La película del director madrileño, 'El olvido que seremos' , basada en la novela homónima de Héctor Abad Faciolince, ha sido seleccionada en el Festival de Cannes de 2020. Eso sí, no podrá presentarla en la ciudad. Ya sabemos por qué.

ENTREVISTA EN POR FIN NO ES LUNES

Fernando Trueba asegura que "no sabe muy bien" cómo cambiará la manera de trabajar en el mundo del cine después de que su última película haya sido seleccionada para el primer Festival de Cannes virtual de la historia. "A veces tengo cierta sensación de que exageramos proyectando el mundo del futuro, pero a lo mejor no es así", reflexiona. Apunta un deseo: "Me gustaría que cambiara nuestra vida y que respetáramos y cuidáramos más el planeta; más los unos a los otros y que invirtamos más en sanidad y educación".

"Todos sabemos que el hombre es el animal que más tropieza en la misma piedra", bromea. "Por un lado tengo esperanza en la especie humana y por otras te dan ganas de tirar las toalla... somos capaces de lo peor y también de hacer las mejores cosas". "Somos muy desconcertantes como especie", asevera.

Trueba asegura que ha leído bastante más y que no ha visto tanto cine. "He leído mucho sobre la Grecia clásica, también me encanta leer a Iris Murdoch, una de mis novelistas favoritas, que tiene muchas novelas y nunca termino de leerlas todas", nos cuenta.

Seguro que te interesa...

Kinótico 204. Cannes 2020 desvela su "selección virtual" e incluye la última película de Fernando Trueba