El drama de los ERTE, en primera persona: "Desde el 16 de marzo no he cobrado nada"

En España hay más de 700.000 trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) según los últimos datos de la Seguridad Social. Una cifra que puede seguir incrementándose con las nuevas restricciones por la segunda ola de la pandemia del coronavirus.

Pero lo que se supone que es una solución temporal a la grave situación por la que están pasando estos trabajadores, se está convirtiendo en un calvario para muchos de ellos. Son los llamados 'invisibles' del ERTE, empleados que han tenido que esperar meses a cobrar esta prestación o que incluso no la han cobrado aún. Según el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), el 90% de los trabajadores en ERTE sí estaría cobrando en tiempo y forma, pero ese 10% de ‘invisibles’, es más que una cifra o un porcentaje. Detrás de esos números y expedientes, hay personas y familias que lo están pasando mal y con las que hemos querido hablar en 'Por fin no es lunes'.

La segunda pandemia: familias económicamente paralizadas

Agustina trabaja en hostelería (catering)

Agustina nos cuenta que su empresa la despidió antes del Estado de Alarma, pero inspección de trabajo lo declaró nulo y tuvieron que readmitirla y mandarla al ERTE el 16 de marzo. Nos confirma que todavía no ha percibido nada aún.

"El SEPE está inaccesible, en Sevilla no hay presencialidad y el teléfono es imposible". Sólo ha podido reclamar a través de los formularios que te dan en las oficinas. La única respuesta la ha recibido a través de la intermediación de Paola (Plataforma Afectados ERTE) remitiéndoles a la dirección provincial. Hizo la primera reclamación formal el 6 de septiembre (primera cita presencial). Ya va por tres reclamaciones formales.

Para el SEPE, ella no tiene derecho al ERTE porque la empresa no la incluyó en la lista del ERTE cuando la readmitió, aunque sí la mandó al ERTE según los documentos. Su caso necesita de un funcionario que lo analice, y en este sentido, el hecho de no haber podido sentarse con nadie estos meses supone un impedimento. Paradójicamente, sí que le han tramitado el segundo ERTE (el de octubre).

Manuel, jefe de cocina

En su caso, ahora va por el segundo ERTE. El primer ERTE fue desde marzo hasta el 16 de junio. Estuvo sin percibir nada hasta mayo y acabó de cobrarlo en septiembre.

En junio volvió a trabajar y a mediados de octubre, con las nuevas medidas en Catalunya, volvieron al ERTE: en este caso ya le han avanzado que hasta febrero no lo van a cobrar. Como otros tantos, está desesperado. Ha intentado reclamar varias veces al SEPE y apunta a que no les dejan "entrar en las oficinas".

Paola, trabaja en eventos (sector turismo)

Nos cuenta que lleva desde marzo en ERTE al 70%. Trabaja 12 horas semanales. Desde marzo hasta julio no percibió nada. Afortunadamente, no lo pasó mal, ya que su marido trabaja. Esos primeros meses empezó a llamar al SEPE (y a contactarles por email), pero dice que es "misión imposible".

A través de Twitter empezó a reclamar con la Plataforma Afectados ERTE "Estábamos todos desatendidos" asegura. En mayo, el director del SEPE la llamó a ella y otras personas que estaban reclamando a través de las redes y les pidió si podían ayudarles a identificar a familias vulnerables para ayudarles. Empezó a cobrar el ERTE poco después de recibir esta llamada