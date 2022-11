Dolores Redondo: "El título de 'El guardián invisible" hace referencia a la invisibilidad en la que me vi inmersa durante tantos años"

'El guardián invisible' fue la obra que la consagró, aunque como explica siempre que la dejan, ella ya escribía antes de eso. La novela fue todo un éxito nacional e internacional: traducida a 39 idiomas y versionada en el cine. En 2016 llegaría el Premio Planeta por 'Todo esto te daré' y ahora acaba de publicar un thriller ambientado en el Bilbao de 1983 y que lleva por título 'Esperando al diluvio'.

Esta nueva novela nos presenta a Noah Scott Sherrington, un investigador policial escocés que va tras la pista de John Biblia, un peligroso asesino en serie que mató a tres mujeres en Glasgow entre 1968 y 1969, que nunca fue identificado y que a día de hoy, en la realidad, continúa huido.

¿Por qué Bilbao en 1983?

Porque "fueron años bestiales" que recuerda como "muy oscuros". En 1983, Bilbao era "el único puerto que se estaba salvando de la gran restructuración naval que sufrió todo el país y que a mí familia le afectó de manera descomunal". Además, ETA estaba ahí y la presencia de la heroína en la calle "era de llorar".

¿Y por qué situarla días antes de la gran riada que arrasó la ciudad? La prestigiosa escritora explica que en el prólogo confiesa cuándo comenzó a escribirla, el día que fue testigo desde las ventanillas de un tren de cómo estaban los alrededores de Bilbao destruidos por la riada. Ese día se grabó a fuego en su cabeza y todos estos años ha estado pensando cómo incluir ese escenario en alguna novela.

El éxito de 'El guardián invisible'

Sin duda, mucha gente la conoce como la escritora de la 'Trilogía del Baztán' que dio vida a Amaia Salazar, pero 'El guardián invisible' -novela con la que consiguió el éxito- no fue su primera obra, ya que llevaba mucho tiempo escribiendo antes de eso: "Hay que tener claro que lo mío no salió de la nada. Tengo un montón de cartas de rechazo y cuando no conocía a nadie, no sabía ni siquiera cómo meter la pata debajo de la puerta para que me vieran. De hecho, el título de 'El guardián invisible' hace referencia a esa invisibilidad en la que me vi inmersa durante tantos años".