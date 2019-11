Dependencia emocional: ¿Por qué nos da miedo estar solos?

Con Silvia Congost es psicóloga

No tener pareja no significa estar solo, pero a la gran mayoría nos atemoriza la soledad. Podemos culpar a la idea de amor de cuento que nos han inculcado desde pequeños, pero la realidad es que tenemos un concepto de amor malentendido. Es por ello que cuando acaba una relación, nos hundimos y no vemos más allá. Pero, ¿por qué nos da miedo estar solos?