Ánder Azcárate, el mejor caza autógrafos del mundo

Algunos le han bautizado como el “pichichi” de los autógrafos y los paparazzi profesionales le consideran el mejor caza autógrafos del mundo. Se llama Ander Azcárate y atesora una colección de más de 20.000 fotografías y autógrafos de personalidades de todo el planeta. Actores de Hollywood, cantantes internacionales, deportistas de élite, políticos, escritores, personajes del corazón o Reyes.

Su dedicación y su paciencia le han permitido acercarse a Woody Allen, Brad Pitt, Michael Jackson, Nelson Mandela, Maradona, Sarkozy, Lola Flores… Y así podríamos seguir, porque no se le resiste ningún famoso. Puede pasar un día entero esperando para dar caza a un famoso. De hecho, no se pierde ningún acto social ni cultural y, además, cuenta con los chivatazos que taxistas y recepcionistas de hoteles le dan para poder conocer a nuevas estrellas. En Por fin no es lunes hemos hablado con él.