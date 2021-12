El repaseo: "¡Qué fantástica, fantástica la fiesta del entrono retorno!"

El repaseo es un arte. El de antigenarse la actualidad y cancelar la reserva de lo ya vivido; que donde manda tal, no manda cual y todos al retorté: "que donde manda patrón, no manda marinero". Háblenme, pues, del mar. "Y eso es lo que asquea". Vaya, pero que alguien se ocupará "para responder cuando antes". Pues no le convence porque "asquea la situación económica que tenemos en nuestro país, asquea a aquellas personas que buscan defraudar a Hacienda...".

Alguna buena noticia: parece que se arregla lo de los transportistas, pero póngase a cubierto por si acaso. "Ustedes sí van a ser víctimas de movilizaciones masivas", aquellas por ver las lucecitas sin mascarilla "porque usted es la única responsable dedicada, como está, a una campaña de autobombo, en lugar de solucionar las necesidades reales de los trabajadores". ¿Y de los consumidores ya nadie se acuerda? "Pagará en promedio lo mismo que pagó en el año 2018". En Promedio, este debe de ser un tipo guay al que nunca le dan bola. "¿Pero en qué están pensando?" Eso digo yo; este sábado, nos contagiamos de todo menos de sentido común. "Mi presencia aquí es para trasladar esa empatía". Gracias, señor Sánchez. O de nada, porque ¿cuáles son las medidas para la ola navideña? Disposición, haberla hayla "y yo soy disciplinada y siempre cumplo con las normas". ¿Pero qué normas ni qué ocho cuartos? Aquí el aguinaldo se lo lleva el que cante mejor la nueva versión del Ande, ande, ande la marimoDarias. "Sabemos la fórmula: vacunar, vacunar y vacunar, pero también prevenir, prevenir y prevenir". Ar, ar, ar, ir, ir ir ¿Pero qué? "¿Qué coño?" Espérate que todavía no te toca-.

"Yo creo que vamos a centrarnos en lo importante". Eso, qué fantástica, fantástica la fiesta del entrono retorno. "Es un fantástico rey, un fantástico jefe del Estado y, sin duda alguna, sus hechos y su trayectoria son lo que marca" el set, la bolea y el saque de reapariciones y entre los buenos deseos, las abstenciones: "no nos abstiene ante la aberración, uno no se abstiene ante la homofobia". Que rime con abstención es el nuevo verbo de Montero, que está entre el anticiparse y el disipar lo que sea: "una antisipación", que existir existe porque estamos de Epidemia y Blas, "porque el Gobierno siempre ha primado la transparencia formativa, como venimos haciendo desde el inicio de la epidemia". ¡Anda, y cruza sin mirar!