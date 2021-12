El repaseo: Podeu subtitular i ja està

El repaseo es un arte. El de dejar a la actualidad a su libre incondicional para no pillarnos los hechos. Eso sí: aves manidas sin pecado con... "si hoy trabajo de mozo de almacén, la semana que vine de camarero"... concebida, Yolanda, y al servir con la comanda que llega del cielo "hay que abrir ya el incidente de ejecución"; pero espera que no todo es un caos y no tenemos ningún problema con la lengua en Cataluña, -"Podeu subtitular; ja està"- ¿Algo que decir? "Subtitulado y ya está", "No es excusa". Cap problema o uno más.

San amo de llaves de arriba, -"Joe, Pedro, es que te ha tocado todo, ¿no?"-, santos pagantes de bolsillo mártir: "vamos muy bien en la ejecución del plan". Está claro. ¿Qué plan? "Pues probablemente sean muchos los padres y las madres que cuando vayamos a comprar los juguetes en Navidad pues..." Pues que si los padres hacen lo que hacen los Reyes Magos, querido Garzón, creo que hay una duplicidad en las funciones. "Vamos a ver, esto de la autocrítica no es fácil", pero ¿esto de qué va? "Existen inercias que podemos vencer" Las de cargarnos la ilusión y, de paso, no lo digo: "Podeu subtitular; ja està". Eso, que me subtitulen. "No contemplo más que esa opción". A ver para cuándo ponemos la inocencia, ya si tal. "Pues este asunto será despachado próximamente".