El Metaverso. Las prefijos de las lenguas muertas, más vivos que nunca

Con motivo de que Facebook y otros gigantes tecnológicos están interesados en crear espacios virtuales en los que las personas podamos trabajar, comprar o divertirnos, nuestra colaboradora nos cuenta el origen de palabras como "metaverso".

La idea que aporta a esta palabra el elemento compositivo griego 'meta' significa 'junto a', 'entre' y 'con'. La palabra metaverso existe desde los años 90 y fue acuñada en uno de los libros de Neal Stephenson, autor de "Criptonomicon" que se refería a una zona virtual en la que los humanos, representados por avatares, interactúan de distintas maneras. Otros prefijos del género de ciencia ficción: la telepatía, la telequinesia y la precognición.

No hay que olvidar, nos apunta nuestra colaboradora, que muchas disciplinas científicas empezaron en la antigüedad y en las lenguas muertas veamos ese reflejo. Se trata de "lenguas de especialidad" por lo que sus términos suelen ser muy similares en forma y significado. Los términos del griego clásico y del latín son muy estables, no cambian ni evolucionan, tampoco varía su morfología. Por eso un término construido a partir de léxicos de ese origen disfruta de la estabilidad que una lengua viva no puede asegurar.