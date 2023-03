Judith González: "El tema del lenguaje inclusivo me entristece"

Este miércoles, día 8 de marzo, hemos celebrado un año más el Día Internacional de la Mujer y la filóloga de Por fin no es lunes, Judith González Ferrán, quiere aprovechar su sección Dímelo bien para hablarnos de un tema que hemos tocado de pasada en otras ocasiones, pero del que no nos hemos ocupado con más profundidad en esta sección: el lenguaje inclusivo.

"Una puede hablar de la evolución del castellano, de fallos y de aciertos en la expresión, del latín y del griego… y no pasa nada; pero cuando hablas de lenguaje inclusivo, ahí empiezan a pasar cosas", dice Judith González. Es así, el lenguaje inclusivo no deja indiferente a nadie. Despierta tantas pasiones como odios. Por eso, como dice la filóloga de Por fin no es lunes, "es algo que me provoca, cómo os diría yo, un primer punto de pesadumbre con este tema".