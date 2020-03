8M Día de la Mujer: Mensajes para conseguir retos que persiguen un futuro de igualdad real

8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Un día para celebrar, pero también para reflexionar y para seguir retando al futuro. Los mensajes nos ayudan a construir realidades, y en Por fin no es lunes hemos podido escuchar a personas que han querido compartir sus vivencias, experiencias, preocupaciones y deseos. Personas que nos han dejado innumerables mensajes para los retos del futuro. Unos retos que persiguen un futuro de igualdad real. Aún queda mucho camino por recorrer, pero paso a paso avanzamos construyendo, también, desde la radio.

Mujeres 'Por fin no es lunes'

Collage Por fin no es lunes Día de la Mujer / Ondacero

- Pastora Soler: "Me puse muy alto el listón y dejé de disfrutar"

Vamos a dedicar unos minutos a escuchar lo que hay detrás de lo que nos cuentan en este programa. Le ponemos nombre a esos retos, por ejemplo, la presión social. La carga mental. La autoexigencia. Muchas mujeres como Pastora Soler sienten o han sentido que tenían que exigirse siempre el doble para lograr lo mismo.

Escucha la entrevista completa

- La hija de Laura Baena (Malas madres): "Cuando sea mayor quiero ser como mamá, una mala madre"

Para no renunciar a una proyección profesional, Laura Baena creó el club de Malas Madres, una gran iniciativa para ayudar a las parejas a conciliar, porque ser madre no tiene que penalizar. Además Laura cuenta con el apoyo de toda su familia. Recordamos la inocentada telefónica que le gastamos cuando estuvo en por fin no es lunes. Se emocionó, claro.

Escucha la entrevista completa

- Iván Villarubia con su hijo: "Está muy dormidito, por eso no le habéis escuchado"

En este programa, la conciliación, se concibe de forma natural. Y personas como Iván Villarubia nos ayudó a entenderlo así.

Escucha la entrevista completa

- Miriam Gutiérrez: "Ahí arriba te estás preparando para saber lidiar los golpes pero fuera no"

También conocemos historias de superación. Pero la de Miriam impacta directamente en una de las miserias de nuestra sociedad: la violencia de género. En Por Fin no es Lunes Miriam Gutiérrez, boxeadora, víctima de maltrato incluso durante el embarazo, decidió sacar sus guantes para seguir peleando.

Escucha la entrevista completa

- Carmen Linares: "Yo soy cantaora, desde muy niña he tenido muy claro el flamenco"

El apoyo tiene que dejar de ser una cuestión de suerte. Hay muchos hombres comprometidos y valientes que acompañan a las mujeres a perseguir sus objetivos. Como bien dice Carmen Linares, algunas no encuentran este apoyo pero son fuertes y están consiguiendo grandes cambios. Asaari Bibang, humorista negra, nos llevó por el camino correcto. Allí el humor, el sexo o la raza se unen.

Escucha la entrevista completa

- Asaari Bibang: "Lo que nos diferencia son nuestros matices, somos personas"

Asaari Bibang, humorista negra, nos llevó por el camino correcto. Allí el humor, el sexo o la raza se unen

Escucha la entrevista completa

- Mery Cuesta: "El mito de Drácula estaba basado en dos figuras, una femenina"

Nos jugamos mucho los próximos años. ¿Estaremos a la altura? Mientras lo pensamos, la igualdad ya está jugando. El tiempo de calentar en la banda ha pasado. Los banquillos con mujeres dejan de lado las esperas. Ruth Ruano, futbolista y madre, amamanta a su hijo en el entretiempo. Y está luchando por una conciliación que no deje a las mujeres fuera de juego.

Escucha la entrevista completa

- Ruth Ruano: "Cuanto más juguemos y más seamos más espectacular será el fútbol de mujeres"

Nos jugamos mucho los próximos años. ¿Estaremos a la altura? Mientras lo pensamos, la igualdad ya está jugando. El tiempo de calentar en la banda ha pasado. Los banquillos con mujeres dejan de lado las esperas. Ruth Ruano, futbolista y madre, amamanta a su hijo en el entretiempo. Y está luchando por una conciliación que no deje a las mujeres fuera de juego.

Escucha la entrevista completa

- Lydia Valentín: "Estoy muy contenta porque he fomentado el deporte femenino"

Ya no hay retos para las mujeres, hoy se dedican a aquello con lo que soñaban desde niñas. Lydia Valentín es campeona del mundo de halterofilia.

Escucha la entrevista completa

- Chiqui de la Línea: "Rosalía es una persona ambiciosa y muy trabajadora, se pone a aprender lo que sea"

Cada vez más referentes. Más mujeres que se hacen valer y que cambian el concepto de admiración. Ahora la admiración mutua es el objetivo. ¿Recuerdan a Chiqui de la Línea? Cómo hablaba de su alumna, ahora una artista mundialmente conocida: Rosalía.

Escucha la entrevista completa