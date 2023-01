Pablo Pombo: "En todos los países occidentales se está debatiendo sobre la necesidad de respaldar más a Ucrania"

Hay tres cuestiones completamente ajenas al debate nacional que están siendo vitales y sobre las que ni siquiera estamos hablando en España:

La guerra. En todos los países occidentales se está debatiendo intensamente sobre la necesidad de respaldar más a Ucrania, Rusia está a punto de enviar como mínimo medio millón más de hombres al frente y todos los expertos consideran que los Ucranianos no podrán encarar lo que viene sin armamento pesado, concretamente sin tanques. La cuestión acapara portadas ahora mismo en todas las democracias, desde luego en Alemania hay un lío tremendo pero también en países muchísimo más pequeños. Aquí tenemos un gobierno que presume hasta de lo que no debe pero el debate no existe y la ayuda tampoco.

La sanidad. Hablamos la semana pasada de las movilizaciones y del malestar en el personal sanitario, señalábamos también que ocurra algo parecido en otros países. Hoy podemos acercarnos a la misma materia cambiando de perspectiva, ver la situación desde el lado de las personas enfermas. Durante este invierno, en toda Europa, la mortalidad está un 10% por encima de lo esperado, en nuestro continente tenemos el gasto sanitario en máximos históricos así que la pregunta es triple ¿tenemos que gastar más?¿tenemos que gastar mejor?¿tenemos que gastar más y mejor? Si tenemos en cuenta el envejecimiento de la población de los países y la posibilidad cierta que tengamos que afrontar otra pandemia parece claro que habrá que gastar más y mejor, pero eso en las democracias sanas, debería abrir un debate sobre el futuro de las políticas de bienestar que aquí tampoco estamos afrontando. Tarde o temprano tendremos que reformular el contrato social, y vamos tarde.

El papel de las redes sociales en la sociedad pública. Sabemos que no son saludables, sabemos que nos enferman de odio, que ponen en peligro la convivencia y por fin empieza a haber legislación y medidas duras en las naciones occidentales. Tik Tok está a punto de ser prohibido en EE.UU, pero después van a venir las demás. Lo de Facebook, que también ha sido determinante en el intento de golpe de estado en Brasil, clama el cielo, veremos a lo largo de los próximos año, incluso en los próximos meses, legislación para afrontar a estas plataformas como lo que son, como el nuevo tabaco.