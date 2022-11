Pablo Pombo, sobre la subida de las hipotecas: "Estamos lejos del techo"

El día en que alguien descubra la forma de convertir la polarización en una fuente de energía, podremos tener la calefacción encendida todos los días del año con las ventanas abiertas.

He tenido que hablar con cinco economistas diferentes en distintos días y todos están en lo mismo: dan la recesión por inevitable. Cuatro de los cinco consideran que será menor que la de 2008 y yo también, pero los cinco están muy pendientes de cómo se nos está enfriando el consumo y las repercusiones a escala mundial.

Durante este mes de octubre, nuestro consumo de electricidad ha caído al nivel más bajo desde que hay registros. Nunca hemos gastado menos.

Cáritas ha publicado un informe en el que señala que 6 millones de hogares españoles no ingresan lo suficiente para cumplir sus necesidades básicas. Un tercio del total. En España, no hay 6 millones de clase baja, hay mucha clase media muy agobiada. El Gobierno no está gestionando ese estrangulamiento a las clases medias.