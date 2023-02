Pablo Pombo: "La moción le resultará más útil a Sánchez que a los españoles"

Mañana presentará VOX su moción de censura y será Batet, la presidenta del Congreso, quien la coloque en el calendario del parlamento atendiendo al dictado del comité de campaña electoral del Partido Socialista. No es bueno que el poder legislativo se someta al interés de ningún partido, no deberíamos aceptarlo y, desde luego, no tendríamos acostumbrarnos a ello. En cualquier caso, resulta evidente que la moción le resultará más útil a Sánchez que a los españoles. La lógica, la racionalidad política, no siempre explica la evolución de la política española pero , lo lógico, es que sea VOX quien termine recibiendo la censura de quienes quieren un cambio de gobierno en los próximos meses, un cambio muy viable según las encuestas. La moción de censura real está en las urnas, eso será, con toda seguridad, lo que dirá el P. Popular.

A Tamames hay que tratarle con respeto como a todas las personas mayores que merecen nuestra consideración. Tener casi noventa años no te convierte en un ciudadano de segunda, no te invalida políticamente en ninguna democracia. Ningún español debe ser discriminado por nada de lo que no ha elegido como la fecha de nacimiento, por ejemplo. De manera que burlas cero y máximo respeto. Ahora bien, respetar la edad es una cosa y respetar las ideas una bien distinta. Estamos hablando de una persona inteligente pero también dogmática, desde luego vanidosa, que da este paso más movido por el ego que por el bien de España.

Las personas dogmáticas, que siempre encontramos en los extremos, son intercambiables en sus posiciones. Pueden estar en el Partido Comunista, pueden estar en VOX, y pueden pasar de un polo a otro sin demasiados problemas de conciencia porque el pensamiento dogmático siempre termina totalizador, sin matices, ajeno a la realidad del alma humana y la complejidad y diversidad de la sociedad. De hecho, en España y en el resto de países, ya hemos perdido la cuenta de los intelectuales y referentes de la extrema izquierda que han migrado a la extrema derecha en los últimos años. Por eso, ante esta moción de cesura, creo que la labor de los demócratas consiste en respetar a la persona mientras se combaten sus ideas, dicho de otro modo, en defender la centralidad que es donde mejor podemos encontrarnos todos y todas.