Pablo Pombo: "Esta semana se servirá en bandeja de plata la cabeza de Boris Johnson"

Si nos sentamos donde la actualidad nacional, casi todo lo que viene llega recalentado. Unas croquetas -más bien cocretas,- de reforma laboral más dura que una piedra con Bildu y ERC troleando y con Yolanda fuera de la cocina. Unas albóndigas -más bien almóndigas-, a cuenta de los fondos europeos que lo mismo se le hacen bola a Sánchez por la oscuridad y la arbitrariedad. Y un salpicón de marisco electoral con marmota cruda. Es el plato de la casa, del día, de todos los días.

En la mesa internacional, todavía se está cociendo el conflicto bélico en Ucrania. Huele fuerte ya. Todavía se puede evitar el choque pero cada vez hay menos margen, nos estamos quedando sin tiempo. La diplomacia no ha dado sus frutos y estamos es el juego de la disuasión. Ya moviendo más tropas. Ya mostrando las armas pesadas. Es decir, casi, casi, en el preámbulo. No da la impresión de que las amenazas económicas asusten micho a Putin. No sabemos que tipo de movimiento militar quiere el Kremlim. La situación es delicada, acercándose a desesperada.

Sabroso, sabroso, tenemos un plato de la siempre infravalorada cocina inglesa. Por eso el God save the Queen. Por eso y porque soy muy de la Reina Madre, que es una señora que no gana para disgustos. Y cualquier persona sensata sabe que la supervivencia de occidente pasa por las señoras; a ellas nos debemos y en ellas confiamos. Pero al tema. Según casi todos los expertos esta semana se servirá en bandeja de plata la cabeza de Boris Johnson. El domingo pasado la pregunta era si sobreviviría. Hoy el debate es quién le sucederá. Es curioso, los dos máximos referentes del populismo, dos tipos narcisistas y mentirosos compulsivos, van a caer en el mismo mes de enero en dos años consecutivos. Trump en el 21 y Johnson en 22. ¿Por qué parece que su suerte está echada? Porque estamos a pocos días de que se conozca el informe independiente sobre los desmanes ocurridos en Downing Street que todavía está elaborando Sue Gray. El otro día apuntamos que nuestra amiga Sue tiene fama de implacable irlandesa y que está casada con un cantante de country, las dos cosas nos parecieron una una buena señal. Pero hay más, también fue propietaria de un pub. Y, amigos, ahí ya se cierra el círculo. Señora, casada con un cantante de Country y capitana de pub irlandés. Eso no puede salir mal. Ahora que se ha ido Merkel, puedo tener una nueva musa. Quizá otro amor.