Pablo Pombo: "El desastre provocado por la Ley 'sólo sí es sí' destruirá a Irene Montero y a Podemos"

Desde hace meses, seguro que os habéis fijado, cada semana salta algo que concentra mucha atención en los medios y en las redes pero que a los pocos días se desvanece con la misma velocidad con la que emergió: lo de Castilla y León, lo de Ayuso.

Sin embargo hay cuatro cuestiones que desafían esa lógica porque son estructurales, siempre están ahí, siempre están en la actualidad. La tensión territorial desde la década pasada, la situación económica desde la pandemia, la guerra desde hace un año y la ley del 'solo sí es sí'.

Hoy quiero centrarme en esta última materia, en la ley del 'solo sí es sí', porque tengo la sensación de que se está produciendo un cambio muy profundo en la opinión pública que va a perdurar y a tener consecuencias políticas. No tenemos números porque incomprensiblemente las casas de encuestas están desatendiendo la reacción del cuerpo social, pero sí me atrevo a señalar o a pronosticar cuatro puntos.

Uno, el desastre provocado por esta ley destruirá tanto a Irene Montero como a Podemos. Tanto el partido como su líder formal están ya en camino de convertirse en actores marginales de nuestro paisaje político, no digo irrelevantes pero sí marginales.

Dos, como consecuencia a lo anterior, se ensanchará y acelerará el espacio disponible para el proyecto de Yolanda Díaz. Nadie suma más a sumar que la gestión del ministerio de Igualdad, lo veremos con toda claridad después de las elecciones de mayo.

Tres, la ley del 'solo sí es sí' tiene que estar preocupando mucho al PSOE, no me refiero a dilemas morales, me refiero a las encuestas. Al rechazo, la acepción y las desmovilización que tienen que estar alejando los estudios sociológicos internos. En este momento, tengo la convicción de que esta debe ser la cuestión que más está dañando las expectativas electorales de los socialistas y que más está erosionando la percepción pública de su líder, y eso es un daño muy difícil de reparar. Algo muy profundo se ha roto y no lo van a poder solucionar este año. La pérdida de autoridad moral en todo lo referente a la igualdad es incalculable para el peso, afecta a la marca y perjudicará a todas las terminales territoriales en mayo.

Cuatro, el movimiento feminista está sufriendo la crisis profunda pero tengo la convicción de que sobrevivirá ¿cómo? Actualizándose, pensando y levantando una versión más integradora, nos hace muchísima falta.

Y termino con una intuición, el reloj atómico del Gobierno, el reloj de la coalición, está estrechándose. Ahora mismo le doy un 40% de opciones a la semana siguiente de que haya una crisis de Gobierno.