Bibiana Fernández, sobre su cumpleaños: "Lo voy a celebrar en el teatro, que tanto los compañeros como el público son mi segunda familia"

Bibiana Fernández ha llegado a 'Por fin no es lunes' para soplar las velas. Hoy es su 67 cumpleaños y le hemos querido felicitar. Además, Rossy de Palma le canta el cumpleaños feliz.

Jaime Cantizano también ha tenido unas palabras para ellas: "El día de tu cumpleaños debería ser fiesta nacional por todo lo que representas".

En un día como hoy, Bibiana ha contado cómo se siente: "Estoy feliz y me siento una persona privilegiada. Tengo trabajo y salud. En la vida hay que celebrar lo que tenemos y no añorar lo que no tenemos".

La colaboradora ha contado que va a celebrar su cumpleaños en el trabajo, que tanto el público como los compañeros son su segunda familia. "La fiesta se limitará a una tarta y un tequila", dice.