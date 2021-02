Bibiana Fernández: "He sido muy adicta al dulce, pero ahora me lo quité por eso de ser modelo mayor”

En 'Por fin no es lunes' hablamos con Bibiana Fernández sobre sus dulces favoritos. “La tarta de queso no es de mis preferidas porque no es tan dulce como lo que me gusta. Tengo pasión por la tarta de limón, de zanahoria y el merengue”, dice.

Sin embargo, la colaboradora revela que ya no toma tantos dulces: "He sido muy adicta al dulce, pero ahora me lo quité por eso de ser modelo mayor”

También comentan la película ‘Sonrisas y lágrimas’, protagonizada por Christopher Plummer, que ha fallecido a los 91 años.