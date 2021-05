Cher y su filosofía: "Escojo a los hombres porque me gustan, no porque los necesite"

Se cumplen 25 años de unas declaraciones que cada poco se vuelven virales en las redes sociales. Fue una entrevista de la periodista Jane Pauley a la cantante Cher. Estaban hablando sobre la relación que Cher había tenido con los hombres.

"Me encantan los hombres, son geniales, pero no los necesitas realmente para vivir. Mi madre me dijo una vez: "Cariño, deberías sentar la cabeza y casarte con un hombre rico" y yo le contesté: "Mamá, ya soy un hombre rico". Escojo a los hombres porque me gustan, no porque los necesite", dijo la cantante.

Pero la periodista le preguntó: "Has dicho que un hombre no es una necesidad, un hombre es un lujo", a lo que Cher le respondió: "Los hombres son como un postre".

"Me encantan los postres", añadía. Fue la primera vez que Cher hizo esta comparación en televisión, en 1996, pero ya lo había hecho antes en privado y en alguna entrevista escrita en la que además añadía que a veces se olvida de la cena y pasa directamente al postre. Esto fue en 1996. Han pasado 25 años y las declaraciones continúan siendo llamativas.

Bibiana Fernández nos da su opinión: "Creo que a partir de una edad está bien si tienes una pareja, un cómplice. Es la posibilidad de ver la vida con otra mirada, que te haga observar cosas que se te pasan". No obstante, la colaboradora asegura que "no son indispensables". "Lo único que considero indispensable es un peluquero", bromea.