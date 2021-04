La Virgen de Luna une un pequeño pueblo de Córdoba con la NASA

En Por fin no es lunes en nuestra Carretera Secundaria con Eva García descubrimos una historia única que ocurrió hace más de 50 años en Pozoblanco, en un pueblo de Córdoba. Allí Felipe Sánchez Urbano, secretario de la Cofradía de la Virgen de Luna, se propuso reactivar la fama y la fe de la Virgen de Luna. Y no se le ocurrió otra cosa que enviar una carta con una estampita de la Virgen a los astronautas que pisaron por primera vez la Luna.

La historia comenzó a finales de julio de 1969 cuando Felipe decidió enviar al embajador de EEUU en España tres cartas de felicitación a Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin, los tres tripulantes del Apolo 11. Dos meses después, ocurrió el gran acontecimiento. Una carta de la NASA llegó a su casa dándole las gracias. En el sobre se incluía una fotografía firmada de puño y letra por los tres astronautas. No contento con eso, Felipe insistió y cuando supo que los astronautas iban a viajar a España les mandó otra carta invitándoles a Pozoblanco e incluso aportó la idea de comenzar los trámites con las autoridades eclesiásticas para que la Virgen de Luna fuera la patrona de los astronautas. No lo consiguió, pero Felipe no cejó en su empeño y siguió manteniendo una relación epistolar con la NASA.

Hoy las estampitas de la Virgen de Luna enviadas a los astronautas no sabemos dónde están, pero las cartas y las fotografías enviadas por la NASA están guardadas a buen recaudo. Una copia de las mismas se encuentran en la sede de la Cofradía.

Durante un tiempo esta historia quedó sepultada por los años, pero ahora un maestro ha conseguido desempolvarla. Gracias a su empeño, la mismísima NASA ha certificado que la Virgen de Luna forma parte de la historia de la agencia espacial.

En Por fin no es lunes hemos hablado con los dos protagonistas de esta entrañable historia. Herminio Rodríguez, profesor del Colegio Nuestra Señora del Carmen, de Torre de la Reina, en Guillena (Sevilla) y el rescatador de esta historia y Rafael Moisés Sánchez, el hijo de Felipe y también hermano de la Cofradía de la Virgen de Luna. ¿Quieres descubrir todos los detalles de esta fascinante historia?