El 32 de diciembre: un cuento ondulado de Fin de Año

LEER MÁS Podcast de Regreso a Calabuch, la ficción sonora de Navidad de Carlos Alsina

Se puede y puede que este sea un sitio más acogedor del que recuerdan. La caja de un reloj como un estudio de Radio guarda minutos que uno no espera y la espera hace puntual al que siempre deja un espacio para el asombro.

Isabel Lobo ha esperado hasta hoy para contarles esto a los oyentes de Onda Cero: "¿Qué ocurriría si después del día 31 no fuera el 1 de enero? Que después de toda la parafernalia, las uvas, los brindis, pasar de año no fuera como pasar de hora en los últimos doce segundos. Que por cada segundo le devolvieran una hora más para hacerse a la idea del nuevo año. Que por cada minuto olvidado del año anterior, recuperáramos recuerdos que aún no hemos creado"