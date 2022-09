Boris Izaguirre: "La Reina Isabel II también era una supermanipuladora"

¿Se puede encontrar un punto en común entre la Reina Isabel II, la Duquesa de Alba y Pablo Picasso? Boris Izaguirre sí. En su sección semanal en Por fin no es lunes, el escritor opina sobre la figura de la recientemente fallecida reina del Reino Unido, de la que alaba su entrega a la monarquía, al igual que, como dice Boris, se entregaba la Duquesa de Alba a sus obligaciones nobiliarias. Y sobre la figura de Pablo Picasso, tan discutida en el 50 aniversario de su muerte, dice que "casi todos los genios son supermanipuladores. También la Reina Isabel II era una supermanipuladora".

Boris Izaguirre también opina sobre la imagen viral del ex futbolista David Beckham haciendo 12 horas de cola para despedirse de la Reina Isabel II como un ciudadano más. "Me cuesta creer que alguien pueda tener esta paciencia", dice el colaborador de Por fin no es lunes.