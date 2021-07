Gabriel del Pozo: "El sistema sanitario está siendo muy poco cuidado por la Administración"

La incidencia de contagios por coronavirus a 14 días ha aumentado 22,5 puntos este fin de semana y se sitúa en 700,1 casos por cada 100.00 habitantes. Esta quinta ola avanza rápido y seguirá haciéndolo. ¿La buena noticia? Desde junio, la incidencia acumulada cae en varias comunidades autónomas y la incidencia acumulada a 7 días apunta a una ligera mejora.

En el otro lado de la moneda, está la presión de las UCI que supera ya el 16% y el número de muertos resiste en las unidades de curas intensivas. Mientras, Galicia, País Vasco, La Rioja y Cantabria son las comunidades donde más se está acelerando la transmisión del virus.

Saludamos a Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), quien narra como lo están llevando tras cinco olas: "Cada vez se lleva peor porque la sobrecarga emocional y física que se va arrastrando por parte de los profesionales es cada vez más alta". Además, se ha quejado del abandono que sufre la profesión: "Estamos siendo muy poco cuidados por la Administración".

"Las administraciones deberían contar con los sanitarios a la hora de tomar decisiones y deberían aumentar el número de profesionales. Hemos tenido una salida de una promoción MIR en mayo y la mitad no han querido seguir trabajando porque los contratos laborales no eran idóneos. No han cuidado a la población", ha seguido denunciando. "Desde la última crisis no se ha invertido en el sistema sanitario y si se ha mantenido, ha sido por el sobreesfuerzo de los profesionales. La pandemia exigió mucho más e hizo ver el descosido del sistema y esto ha repercutido en los profesionales pero también se agotan".

Finalmente, ha apuntado que se debería generar un debate con respecto a "la falta de recursos del sistema sanitario y como se debe administrar".