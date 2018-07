Soluciones para las desgracias económicas

Los datos de contabilidad nacional, que reflejan los apuros del estado, las empresas y los ciudadanos, no dejan de ser un ejercicio de realismo a propósito de la dificilísima situación del país.

No nos podemos permitir seguir solo con el relato de desgracias económicas. El Gobierno está obligado a encontrar soluciones eficaces y la oposición a ejercer crítica política en aras de los intereses del Estado, no del desgaste político. La colaboración no es deseable es imprescindible.