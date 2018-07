Quedarse sin casa por no poder afrontar los pagos es un tema sensible que se presta a la demagogia

EL BLOG DE ELENA GIJÓN

Quedarse sin casa por no poder afrontar los pagos es un desastre para cualquier familia. Si los impagos tienen que ver con la falta de ingresos, es además de desastre......desgracia. Pero este tema tan sensible se presta a mucha demagogia. Los datos del Banco de España nos ayudan a centrar el problema y nos dicen... primero, que afortunadamente en España el 99'5 % de los hipotecados no viven tan dramático problema. Y segundo, que la mitad de estos penosos casos se resolvieron con daciones en pago.