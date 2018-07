Que Rajoy aplique lo que le pide al PP

Tres ideas tras escucharle. No le eligieron para quedarse de brazos cruzados sino para que España vuelva a funcionar. Segundo: este año se han puesto lo cimientos de una recuperación que veremos a finales del año que viene. Y tercero, no nos conviene la división territorial, porque no nos lo podemos permitir. Ahora sólo falta aplicar lo que le ha pedido a todo el partido: un plus de pedagogía para explicar mejor esas reformas que, según él, no son una opción.