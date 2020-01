EL ANÁLISIS DE ELENA GIJÓN

Un millón de españoles lleva más de dos años buscando un empleo. Es decir, desde 2018, el año en el que Pedro Sánchez se convertía en presidente del gobierno. Así que a todos esos conciudadanos considerados parados de larga duración, a todos los que está a punto de terminar la prestación por desempleo si no lo ha hecho ya, que no vengan a maquillarles las cifras. España ha creado empleo, es verdad. Pero a ellos no les llega porque se ha generado empleo al ritmo más bajo desde el comienzo de la crisis.