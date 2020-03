Elena Gijón: "Usted también tiene algo que hacer para frenar la epidemia de coronavirus"

EL ANÁLISIS DE ELENA GIJÓN

Irene Montero da positivo en coronavirus, Pablo Iglesias en cuarentena y el Gobierno sometido a pruebas. Ya habrá tiempo de pedir responsabilidades a los que de forma irresponsable no prohibieron manifestaciones masivas cuando la evolución de la enfermedad estaba clara. Pero ahora, usted también tiene algo que hacer para frenar la epidemia de coronavirus. Es su responsabilidad quedarse en casa. Suspender las clases no significa vía libre para irse de fiesta o discoteca. Si los nietos se quedan en su casa, bajarlos al parque no es una opción acertada. Aprovechar el buen tiempo para llenar terrazas es una malísima idea. Por usted, por los suyos, por todos.