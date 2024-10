Elena Gijón: "El que fuera embajador de Zapatero en Venezuela admite que defraudó a Hacienda"

Dícese de esa persona de la que usted me habla, aquel individuo al que un partido político no quiere nombrar porque tizna. Esa persona de la que usted me habla fue la frase con la que el Partido Popular se refería a Luis Bárcenas.

Y ha querido la casualidad, o no, que hace unos minutos Esther Peña, portavoz del PSOE, se haya referido a José Luis Ábalos como esa persona. La verdad es que hay semanas que empiezan torcidas.

Que si Ábalos, que si la Fiscalía se opone a admitir a a trámite la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado, que si el que fuera embajador de Zapatero en Venezuela confiesa que sí, que recibió dinero de la empresa de petróleos venezolana mientras era la representación de España en aquel país, admite que defraudó a Hacienda y acepta 10 meses de cárcel.

No me digan que todo no resulta completamente ejemplar.