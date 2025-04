Elena Gijón: "Si el mercado norteamericano se estrecha para nosotros, no parece que la salida sea limitarnos al mercado chino"

El enfermo no recupera. Las bolsas mundiales siguen, por tercera jornada consecutiva con fuertes pérdidas. Hong Kong, por ejemplo, que ya ha cerrado, se anota una bajada del 13%. Cumplido un cuarto del siglo XXI, nos hemos enfrentado a grandes crisis. La del efecto 2.000, la caída de las Torres Gemelas, la crisis inmobiliaria de 2008, una pandemia mundial, la guerra de Ucrania...Y ninguna se resolvió en una sola dirección.

Si el mercado norteamericano se estrecha para nosotros no parece que la salida sea limitarnos, sólo, al mercado chino a pesar de que ese parezca ser el único camino que ha encontrado Sánchez seguramente asesorado por su mentor Rodríguez Zapatero. No en vano el ex presidente trabaja desde hace años como lobbista para reforzar las relaciones con Pekín.