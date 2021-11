Elena Gijón: "¿Qué añadir a la sincera confesión de Enrique Santiago?"

El secretario general del Partido Comunista, integrado en Unidas Podemos y secretario de Estado del actual Gobierno, Enrique Santiago, reclama a los trabajadores del metal de Cádiz y, por extensión, a todos aquellos sectores sociales que ya han anunciado manifestaciones en los próximos días para denunciar su precariedad laboral y económica, que no se manifiesten.

Que no salgan a la calle. No porque se les vaya a solucionar todo, no porque no tengan razones, que no salgan simplemente porque está gobernando la izquierda y a la izquierda no se le hacen manifestaciones, que se la desgasta y se da argumentos a la derecha. ¿Qué añadir a tan sincera confesión?