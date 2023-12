Elena Gijón: "La indignación del PSOE es impostada y la credibilidad de sus promesas es nula"

Pedro Sánchez se reunirá con Puigdemont fuera de España. Lo ha confirmado Junts y Sánchez no lo ha negado. Ha querido torear la incómoda pregunta diciendo que no consta en su agenda. Lo cual sólo quiere decir que la cita todavía no tiene fecha.

El presidente del Gobierno yendo a rendir pleitesía al fugado con la misma naturalidad con la que entrega el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu, herederos políticos de asesinos a los que no han condenado o que incluso militan en sus filas.

Bildu considera que Pamplona es el primer paso para forzar al PSOE a que le entregue plazas en el País Vasco. De ninguna manera sostienen indignados los socialistas. Claro que a estas alturas sabemos que esa indignación es impostada y la credibilidad del PSOE en sus promesas... nula.