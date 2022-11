Elena Gijón: "Comienzan las prisas del Gobierno por dejar cerradas las leyes emblemáticas"

Esta semana comienza el mes de diciembre y con él las prisas del Gobierno por dejar cerradas antes de que acabe el año las leyes emblemáticas. Mañana va a Consejo de Ministros la ley de familias, pero quedan pendientes la reforma de la ley mordaza y de la ley trans en las que los socios tienen aún enormes diferencias.

Lo que no se deje cerrado en estos días, es más que probable que no salga adelante en lo que queda de legislatura. Porque a partir del 1 de enero, los dos socios de Gobierno emprenderán la carrera en solitario de afianzarse ante los suyos. A Pedro Sánchez no le sonríen las encuestas. Pero un año es mucho tiempo. Y nadie tiene con tanto tiempo garantizada la presidencia del próximo gobierno.